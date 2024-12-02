Reuters: PKK/YPG Halep'in kuzeydoğusundan çekiliyor

Muhaliflerin ilerleyişi sürüyor: 6 soruda Suriye'deki çatışmalar Haberi Görüntüle

Reuters'ın muhaliflere ve bölge sakinlerine dayandırdığı bilgiye göre Halep neredeyse tamamen muhaliflerin kontrolüne geçti. Örgütün kuzeydoğu kesimlerinden çekilmeye başlamasıyla birlikte Halep, PKK/YPG'den temizlenmeye başladı. Muhalif lider Hadi el-Bahri yaptığı açıklamada, “Rejim, Birleşmiş Milletler sürecine ve siyasi geçişe bağlı kalana kadar durmayacağız” ifadelerini kullandı. Muhalif silahlı gruplar, 28 Kasım'da Beşar Esad güçlerine karşı operasyon başlatmıştı. Çatışmalar o günden beri devam ediyor.

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KÜRTLER TAHLİYE EDİLİYOR



ABD destekli, Kürt liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri, Halep'in bazı bölgelerindeki Kürtleri güvenli bölgelere tahliye etmeye çalıştıklarını açıkladı.



Suriye Demokratik Güçleri Başkanı Mazlum Abdi, yaptığı açıklamada “Halkımızın güvenliğini sağlamak ve ülkenin kuzeydoğusundaki güvenli bölgelerimize güvenli bir şekilde taşınmalarını kolaylaştırmak için Suriye'deki tüm ilgili taraflarla aktif bir şekilde koordinasyon halindeyiz” dedi.

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CAN KAYBI ARTIYOR



Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıların dördüncü gününde en az 311 kişinin öldüğünü açıklamıştı.



Bunların 183'ünün HTŞ ve müttefik gruplardan, 100'ünün asker ve hükümet yanlısı güçlerden, 28'inin de sivillerden oluştuğu belirtilmişti.



Suriyeli muhaliflerin kurduğu kurtarma servisi Beyaz Baretliler ise bugün yaptığı açıklamada, Suriye hükümeti ve Rusya'nın dün İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 25 kişinin öldüğünü duyurdu.



Bugün düzenlenen hava saldırılarında ise 11 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.