Reuters yazdı: Avrupa ve Ukrayna'nın güvenliğinde Türkiye hayati bir rol oynayabilir

Reuters haber ajansının aktardığına göre Avrupa ülkeleri, savunma yapısını güçlendirmeye ve ABD'nin baskısıyla varılması muhtemelbir ateşkeste Ukrayna için güvenlik garantileri sağlamaya çalışırken, Türkiye yeniden şekillenen Avrupa güvenlik mimarisinde önemli rol oynayacak bir ortak olabilir.



ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin önceki politikasını terse çevirerek Ukrayna'daki savaşı sonlandırmak istemesi ve Rusya'nın tecrit politikasından vazgeçmesi Avrupa ülkelerini kaygılandırdı.



Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin Trump ile Beyaz Saray'da yaşadığı tartışma Ukrayna üzerindeki baskıyı dahada artırdı ve ABD ile Avrupa arasındaki ilişkilerde gerilime neden oldu.



Avrupa'nın bir yandan Ukrayna'nın askeri kabiliyetlerinin korunması ve güvenlik taahhütleri sağlanması üzerinde çalıştıklarına, diğer taraftan ABD olmadan kendi savunma kabiliyetlerini güçlendirmeye çalıştıklarına dikkat çekenanalistler, bu durumun Türkiye için ender bulunan bir fırsat yarattığını belirttiler.

"ERDOĞAN, PUTİN VE ZELENSKİ İLE DENGEYİ SAĞLADI"

Avrupalı üst düzeydeki bir diplomat, Reuters’a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkilerinde denge sağlayabildiğini, dolayısıyla Erdoğan'ın da sürece dahil edilmesinin mantıklı olacağını söyledi.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçen hafta yaptığı açıklamada, Avrupa'nın "sürdürülebilir ve caydırıcı" güvenlik mimarisinin ancak Türkiye'nin katılımıyla sağlanabileceğini söylemişti.



Genelkurmay Başkanı Metin Gürak da bu hafta Avrupa ülkelerinin genelkurmay başkanlarının katılımıyla düzenlenen Paris'teki zirveye katılarak Ukrayna'ya birlik göndermeyi değerlendiren İngiliz ve Fransız mevkidaşlarıyla görüştü.



MSB’DEN AVRUPA BİRLİĞİ’NE MESAJ



Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da bugün yaptıkları açıklamada, Avrupa Birliği’ne yönelik mesajlar verdi.



Türkiye’nin Avrupa güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydeden kaynaklar, Ankara’nın üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu bildirdi.



Öte yandan kaynaklar Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının alımına ilişkin İngiltere’den resmi teklifin geldiğini bildirdi.



İngiltere’nin 40 uçak için resmi teklif yaptığını belirten kaynaklar, şartların incelendikten sonra karşı teklif yapılacağını kaydetti.

