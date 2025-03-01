Reuters yazdı: İsrail’in en büyük korkusu Türkiye | Suriye'deki Rus üsleri için ABD'ye baskı

Reuters haber ajansına konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi dört kaynak, İsrail'in Suriye'yi zayıf ve merkezden uzak tutmak için ABD nezdinde lobi faaliyetleri yürüttüğünü ve Türkiye'nin artan nüfuzuna karşı Rusya'nın askeri üslerini burada tutmasına izin verdiğini söyledi.



Kaynaklar, Türkiye'nin İsrail ile sık sık gerilen ilişkilerinin Gazze savaşı sırasında ciddi bir gerginlik yaşadığını ve İsrailli yetkililerin Washington'a Suriye'nin Ankara tarafından desteklenen yeni yöneticilerinin İsrail sınırları için bir tehdit oluşturduğunu söylediğini aktardı.



Lobi faaliyetleri, Beşar Esad'ı deviren muhaliflerin, parçalanmış devleti istikrara kavuşturmaya ve Washington'un cezalandırıcı yaptırımları kaldırmasını sağlamaya çalıştığı Suriye için kritik bir dönemeçte, İsrail'in ABD politikasını etkilemek için yoğun bir kampanya yürüttüğüne işaret ediyor.



Üç ABD'li kaynak ve temasları bilen bir başka kişi, İsrail'in görüşlerini şubat ayında Washington'da yapılan toplantılarda ve daha sonra İsrail'de ABD Kongre temsilcileriyle yapılan toplantılarda üst düzey ABD'li yetkililere ilettiğini söyledi.



"BEYAZ KİTAP" DAĞITILDI

Kaynaklardan ikisi, ana noktaların İsrailli bir “beyaz kitapta” bazı üst düzey ABD'li yetkililere de dağıtıldığını belirtti.



Tüm kaynaklar diplomatik hassasiyetler nedeniyle isimlerinin gizli kalması koşuluyla konuştu.



ABD merkezli düşünce kuruluşu Century International'da çalışan Aron Lund, İsrail'in en büyük korkusunun, Türkiye'nin Suriye'deki yeni düzeni koruması ve bunun da Hamas ve diğer militanlar için bir üs haline gelmesi olduğunu söyledi.



Lund, İsrail'in ABD'nin düşüncelerini etkileme şansının yüksek olduğunu söyledi ve yeni yönetimi çılgınca İsrail yanlısı olarak tanımladı. Lund, “Suriye şu anda Trump'ın radarında bile değil. Düşük öncelikli ve doldurulması gereken bir politika boşluğu var” dedi.