Reuters'a konuşan İranlı yetkili: ABD ile ara anlaşmaya varabiliriz

İranlı üst düzey bir yetkili Reuters'a önemli açıklamalarda bulundu. Yetkili, İran ve ABD'nin İsviçre'nin Cenevre kentindeki müzakerelerine dair konuştu, iki ülkenin yaptırımların kapsamı ve mekanizması konusunda farklı görüşlere sahip olduğunu söyledi.

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması çerçevesi içinde İran'a uranyum zenginleştirme hakkı tanınmalı diyen yetkili, Tahran'ın uranyum stokunun bir kısmını ihraç edebileceğini, saflık seviyesini seyreltebileceği ve bölgesel konsorsiyum oluşturma seçeneklerini ciddi şekilde düşünebileceğini ifade etti.

ARA ANLAŞMAYA VARILABİLİR

İranlı yetkili, İran ve ABD arasında Mart ayı başlarında dolaylı görüşmelerin gerçekleştirileceğini ve bu temaslar sonucunda bir "ara anlaşmaya" varılma ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Ekonomik konularda ise Tahran yönetimi, petrol ve maden kaynaklarının kontrolünü ABD'ye devretmeyeceğini kesin bir dille vurgularken İranlı yetkili, ABD merkezli şirketlerin İran’daki petrol ve gaz sahalarında yüklenici olarak her zaman faaliyet gösterebileceğini, ancak kaynak mülkiyeti konusunda taviz verilmeyeceğini söyledi.

Diplomatik süreçte taraflar, yaptırımların hafifletilmesinin kapsamı ve uygulanacak mekanizmalar konusunda henüz ortak bir zeminde buluşamıyor.

NE OLMUŞTU?

ABD ile İran savaş tehditleri eşliğinde İsviçre'de müzakere masasına oturmuştu. ABD Başkanı Trump saldırı olasılığını da masada tutarken, olası bir askeri müdahalenin “travmatik” olacağını ve Haziran ayında İran’ın üç nükleer tesisine düzenlenen saldırılardan daha ağır sonuçlar doğurabileceğini söyleyerek, “Ya bir anlaşma olacak ya da onlar için talihsiz olacak.” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise İran'ın nükleer programı konusunda ABD ile yürüttükleri müzakerelerdeki duruma ilişkin konuşarak, "Savaşa da, barışa da hazırız. İran halkına saygılı bir dille hitap ederseniz, biz de aynı şekilde karşılık vereceğiz fakat bize güç diliyle konuşursanız, biz de aynı şekilde karşılık veririz." diye yanıt verdi.