Reuters'a konuşan üst düzey yetkili: Türkiye, Irak-Türkiye petrol boru hattı için "yeni ve canlı" bir dönem istiyor
Reuters’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Türkiye'nin Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı için iki ülkenin ve bölgenin yararına olacak "yeni ve canlı bir dönem" başlatmak istediğini açıkladı.
Yetkili, boru hattının verimli şekilde kullanılmamasının “üzücü” olduğunu belirtirken, hattın yeniden etkin hale getirilmesinin hem ekonomik hem de stratejik açıdan önemli olduğunu vurguladı.
Öte yandan, Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Türkiye 1973'te imzalanan ve 1975’te yürürlüğe giren Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması ile buna bağlı tüm protokol ve mutabakatların 27 Temmuz 2026 itibarıyla sona ereceğini duyurdu.
Bu karar, taraflar arasında mevcut anlaşmaların gözden geçirileceği ve yeni bir çerçeve oluşturulacağı beklentisini güçlendiriyor. Boru hattı, özellikle Kuzey Irak’tan Ceyhan’a petrol akışı açısından kritik bir öneme sahip.
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