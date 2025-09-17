Rheinmetall CEO'sundan Alman hükümetine "Aşağılık kompleksi" çıkışı

Almanya’nın en büyük savunma şirketi Rheinmetall’in CEO’su Armin Papperger, "Almanya, Avrupa çapında acil bir yeniden silahlanma programını hayata geçirmek ve Washington için güvenilir bir ortak haline gelmek istiyorsa, ABD’ye karşı bir aşağılık kompleksi geliştirmemeli" açıklamasında bulundu.



Papperger, Londra’daki DSEI savunma fuarında yaptığı açıklamada, Almanya’nın ABD ile aynı seviyede hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, “Kıta savunmasında Almanya rolünü oynamalı ve Avrupa da güçlenmeli" dedi.

Alman hükümeti, savunma harcamalarını artırma planları doğrultusunda 2029’a kadar 160 milyar Euro’luk bir askeri bütçeye ulaşmayı hedefliyor.

YENİ SİSTEMLER TANITILIYOR

ABD’li Lockheed Martin ile güçlü endüstriyel işbirliklerini sürdüren Rheinmetall, DSEI’de 6×6 Fuchs zırhlı araç ve Hellfire/ JAGM füzelerinden oluşan yeni nesil “füze tank imha sistemi” teknolojisini tanıttı. Ayrıca şirket, F-35 uçakları ve Küresel Mobil Topçu Roket Sistemi (GMARS) programlarında da işbirliğini genişletti.

Papperger, Amerikan teknolojisinin Avrupa’da uygulanmasının “Avrupa’yı güçlendireceğini” söyledi.



Almanya’da yeni açılacak üretim tesisinde şimdiden üç F-35A gövdesi üretilmiş durumda.