Sığınmacıların İtalya'ya çıkış noktalarından biri olan Lampesuda Adası Amerikalı ünlü aktör Richard Gere'i ağırladı.



Adada basın toplantısı düzenleyen Richard Gere, göçmenlerin şeytan gibi gösterilmesine son verilmesi çağrısı yaptı.



Kendi memleketi ABD'de de sığınmacılara karşı benzer tavır sergilendiği eleştirisinde bulunan ünlü aktör, hem ABD hem de İtalya'daki politikacılardan göçmenlere yardım etmelerini istedi.



Richard Gere, Akdeniz'de kendilerine güvenli bir liman açılmasını bekleyen Open Arms adlı gemiye cuma günü çıkarak sığınmacılara yardım dağıtmıştı.



Hollywood yıldızının göçmenlerle dayanışması Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin tepkisini çekti.



Göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen Salvini, Richard Gere'in yardım gemisine çıkmasıyla ilgili olarak "Umarım bronzlaşır" dedi.



Salvini sosyal medyada da Gere'i hedef alarak "Salvini kararnamesini eleştiriyorsun da sen kaç tanesini villanda ağırlıyorsun Richard?" yazılı bir mesaj paylaştı.



Matteo Salvini, Richard Gere'e, Open Arms gemisindeki sığınmacıları "Özel uçağıyla Hollywood'daki villalarına götürmesini" söyledi.



Salvini'nin adıyla da anılan "güvenlik kararnameleri", Akdeniz'de göçmenleri kurtaran sivil toplum kuruluşlarının gemilerinin İtalyan limanlarına yanaşmasını engellemeyi hedefliyor.



İtalyan parlamentosunda geçen hafta kabul edilen kararname, İtalya kara sularına izinsiz giren gemilere 150 bin ila 1 milyon euro idari para cezaları verilmesini öngörüyor.