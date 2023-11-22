Richard Teng kimdir? Binance'ın yeni CEO'su Richard Teng'in hayatı

Richard Teng, üç on yılı aşkın bir süredir finansal hizmetler ve düzenleme alanında deneyime sahip tecrübeli bir yöneticidir. Richard, Binance Singapur'un CEO'su olarak Ağustos 2021'de Binance'a katıldı.

Hemen ardından, MENA bölgesi, Avrupa bölgesi ve nihayetinde ABD dışındaki tüm bölgeleri kapsayan Binance'ın Bölgesel Pazarlar Başkanı olarak görevler üstlendi. Bu rolde, bölgesel ekipleri stratejik ortaklıklar kurmaya, yenilik ekosistemini desteklemeye ve ilgili bölgelerde kripto ekosistemini genişletmeye liderlik etti.



Kasım 2023'te, Richard, Binance CEO'su olarak Changpeng Zhao'nun yerine geçti.



Binance'a katılmadan önce Richard, Abu Dhabi Global Market (ADGM)'deki Finansal Hizmetler Düzenleme Kurumu'nun CEO'suydu ve dünyanın önde gelen yenilikçi düzenleyicilerinden biri olarak yeteneklerini sergiledi.



Richard'ın geniş deneyimi ayrıca Singapur Borsası (SGX)'nın Baş Düzenleyici Sorumlusu ve Singapur Para Otoritesi'nde Kurumsal Finans Direktörü gibi önceki rolleri de içermektedir.

Richard, Batı Avustralya Üniversitesi'nden Uygulamalı Finans alanında Yüksek Lisans (Üstün) derecesi ve Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden Muhasebe (Birinci Sınıf) derecesi almıştır.