Ricky Gervais'in konuşması yeniden gündem oldu: Ricky Gervais kimdir?

İngiliz komedyen, aktör, hicivci, film yapımcısı ve yayıncı Ricky Dene Gervais 25 Haziran 1961 tarihinde dünyaya geldi. Gervais asıl ününü, arkadaşı Stephen Merchant ile birlikte yardımcı yazarlık ve yardımcı yönetmenlik yaptığı televizyon dizisi The Office ve sonraki dizisi Extras ile elde etti. Yazarlığının ve yönetmenliğin yanı sıra The Office dizisinde David Brent, Extras dizisinde Andy Millman rollerini oynadı. Ghost Town, Müzede Bir Gece gibi sinema filmlerinde de rol aldı.



Gervais, kardeşleri Larry, Marsha ve Bob ile birlikte Reading, Berkshire'daki Whitle varoşlarında doğdu ve büyüdü. Gervais, üç kapalı gişe stand-up komedi turnesine çıktı, çok satan Flanimals kitap serisini yazdı ve The Ricky Gervais Show'da Merchant ve Karl Pilkington ile birlikte yer aldı. Ayrıca oyuncu, 7 BAFTA, 4 British Comedy Ödülü, 3 Altın Küre, 2 Emmy ve 1 Screen Actors Guild Ödülü dâhil olmak üzere birçok ödül kazandı.