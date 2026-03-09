Rihanna'nın evine tüfekli saldırı
09.03.2026 09:59
Son Güncelleme: 09.03.2026 10:02
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın evine tüfekli saldırı.
Ünlü şarkıcı Rihanna'nın evine tüfekli saldırı gerçekleştirildi. Saldırgan olaydan sonra yakalanırken ölen ya da yaralanan olmadı. Olay sırasında Rihanna'nın evde olduğu belirtildi.
Barbadoslu pop şarkıcısı Rihanna'nın ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki evine saldırı düzenlendi. Şarkıcının evine ateş açıldığı belirtilirken saldırıda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.
Emniyet yetkilileri, Rihanna'nın, Beverly Hills bölgesindeki evine öğle saatlerinde ateş açıldığını doğrularken mermilerin, konutun çeşitli noktalarına isabet ettiği ifade edildi.Yetkililer, ünlü şarkıcının olay sırasında evinde olduğunu söyledi.
30 yaşındaki kadın saldırganın aracıyla gelerek AR-15 tipi tüfekle 9 el ateş açtığı, 4 kurşunun eve isabet ettiği belirtildi. Saldırganın olay yerinden hızla uzaklaştığı, yaklaşık 12 kilometre uzakta yakalanarak gözaltına alındığı duyruldu.