Rima Hassan için Paris'te kutlama yapıldı

İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası sularda engellediği Madleen gemisindeki 12 insan hakları aktivistinden biri olan Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan'ın ülkesine dönmesi Fransa'nın başkenti Paris'te kutlandı.



Hassan'ı destekleyen göstericiler, Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.



Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Seni seviyoruz Rima" ve "Filistin" sloganları attı.



İsrail tarafından sınır dışı edildikten sonra Paris'e bugün uçakla gelen Hassan da gösteriye alkışlar eşliğinde katıldı.



"Zihnimizi ve gözlerimizi Gazze'ye odaklamadan tüm bunları yapamayız" diyen Hassan, Madleen gemisiyle yaptıkları eylemin sembolik ve son derece siyasi olduğunu ifade etti.



"BİR SONRAKİ GEMİ YOLA ÇIKMAYA HAZIR"



Hassan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Eylemimiz, tabii ki öncelikle bu gemiyle elimizden geldiği kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefliyordu. Eylemimiz ayrıca ablukaya tepki göstermek ve onu kırmayı hedefliyordu. İsrail'e söyleyecek bir sözüm var: Bir sonraki gemi yakında yola çıkmaya hazır ve adı Hanzala olacak. Ablukayı kırmak için gerektiği kadar gemi olacak."



İsrail tarafından tutuklanan Filistinlileri de konuşmasında anan Hassan, "Uluslararası sularda ele geçirildik ve kaçırıldık. Bunu herkes bilmeli" dedi.



Hassan, İsrailli makamlarının Madleen gemisi aktivistlerini, Gazze'ye gitmek istemelerine rağmen zorla İsrail'in Aşdod Limanı'na götürdüğünü ifade etti.