Rio Karnavalı ertelendi

Dünyaca ünlü Rio Karnavali, artan Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.



Kararı Rio de Janerio Belediye Başkanı Eduardo Paes duyurdu. Renkli görüntülere sahne olan karnavalın şubat ayı sonlarında düzenlenmesi planlanıyordu. Ancak Brezilya'da artan vakalar buna engel oldu.

Rio Sağlık Sekreteri Daniel Soranz da "Ne yazık ki karnavalı planlanan tarihte gerçekleştirecek sıhi koşullara sahip değilz" açıklaması yaptı.

Karnavalın nisan ayının sonlarında düzenlenmesine karar verildi. Bundan haftalar önce binlerce kişinin katıldığı sokak partileri de ertelenmişti.

Brezilya'da son 7 gün içinde günlük ortalama 120 bin Covid-19 vakası açıklandı.