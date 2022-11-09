Rishi Sunak'ın kabinesinde ilk istifa

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın kabinesinde Devlet Bakanı olarak görev yapan Gavin Williamson, hakkında çıkan zorbalık iddialarının ardından görevi bıraktı.



İngiltere'de daha önce iktidardaki Muhafazakar Parti'nin parlamento disiplininden sorumlu Wendy Morton'a hakaret dolu mesajlar gönderdiği iddialarıyla gündeme gelen Williamson, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

ZORBALIK İDDİALARINI REDDETTİ



Williamson, Başbakan Sunak'a hitaben yazdığı istifa mektubunu Twitter hesabından paylaştı.

Mektubunda, hakkındaki iddiaların tanımını reddeden Williamson, ancak, söz konusu iddiaların, hükümetin İngiliz halkı için yaptığı iyi işlerle ilgili dikkatleri dağıttığının farkında olduğunu kaydetti.

Williamson, "Bu nedenle, devam eden şikayet sürecine tam olarak uymak ve adımı herhangi bir yanlıştan temizleyebilmek için hükümetteki görevimi bırakıyorum." açıklamasında bulundu.



Hakkında çıkan iddiaların ardından 25 Ekim'de başladığı görevi bırakan Williamson, Sunak'ın kabinesinden istifa eden ilk isim oldu.



Gavin Williamson, önceki hükümetlerde Eğitim Bakanı ve Savunma Bakanı olarak görev yapmıştı.



KÜFÜRLÜ MESAJ İDDİALARIYLA GÜNDEME GELDİ



Williamson, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine dahil edilmemesine ilişkin Wendy Morton'a küfürlü mesajlar gönderdiği iddialarıyla son günlerde gündeme gelmişti.



Morton'ın, söz konusu mesajlara ilişkin Williamson hakkında partisine şikayette bulunduğu belirtilmişti.



Öte yandan, söz konusu iddiaların ardından eski bir Savunma Bakanlığı yetkilisi de Williamson'ın zorbalığına maruz kaldıklarını öne sürmüştü.