Riyad'da dumanlar yükseldi. Husiler balistik füze ve dronlarla saldırdıklarını açıkladı

Suudi Arabistan 'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı yakınlarında görgü tanıklarının ifadelerine göre patlama sesleri duyuldu. Alevler nedeniyle havaalanında uçuşlar ertelendi.



HUSİLERDEN AÇIKLAMA

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, görüntülü olarak yayımlanan açıklamasında, 15 Eylül'de Mekke civarında önlenen İHA saldırısından sorumlu olmadıklarını savundu.

Arap Koalisyonuna ait Hamis Muşayt ve Taif hava üslerinden Yemen 'e şu ana kadar 732 hava saldırısı düzenlendiğini söyleyen Seri, bu saldırılar nedeniyle Suudi Arabistan'ı suçladı.

Seri, bu hava saldırılarına karşı balistik füze ve İHA'larla Riyad'daki bazı "hassas hedefleri" ve Yenbu bölgesindeki Aramco tesislerini hedef aldıklarını aktardı.

Saldırılar sonrası hedef alınan noktalarda yangın çıktığını ileri süren Seri, Suudi Arabistan'da "sivil noktaları hedef almadıklarını" savundu.

Suudi Arabistan makamlarından Husilerin saldırılarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler , Sana'ya gönderilen insansız hava araçları nedeniyle Suudi Arabistan'ı suçlamış ve karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.