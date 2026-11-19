Suudi Arabistan 'ın başkenti Riyad'da şiddetli bir patlama meydana geldi. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sürdürdüğü bir dönemde yaşanan patlama, kentte paniğe neden oldu.

AFP muhabirleri ve bölge sakinleri, 18 Kasım Çarşamba günü meydana gelen patlamanın şiddetiyle evlerin sarsıldığını bildirdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyon ise Riyad bölgesine gönderilen iki seyir füzesinin hava savunma sistemleri tarafından engellenerek imha edildiğini açıkladı.

HUSİLER HAVALİMANINI HEDEF ALDIKLARINI DUYURDU

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile başkentin finans bölgesini seyir füzeleriyle hedef aldıklarını bildirdi.

Seri, balistik füzeler ve bir insansız hava aracı kullanılarak başka noktalara da saldırılar düzenlendiğini öne sürdü.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, daha sonra Riyad ve ülkenin güney bölgelerine gönderilen iki İHA'nın da engellendiğini açıkladı.

Suudi yetkililer, ülkenin güneyindeki Şarura bölgesi için hava saldırısı uyarısı yayımladıktan bir süre sonra tehlikenin geçtiğini duyurdu.

PATLAMA ÖNCESİNDE UYARI YAPILMADI

Riyad'da yaşayanlar, patlamadan önce cep telefonlarına herhangi bir hava saldırısı uyarısı gönderilmediğini belirtti.

Kentin kuzeyinde yaşayan bir kişi, patlamanın son derece yüksek sesli olduğunu belirterek önceden uyarı almadan böyle bir patlama duymanın korkutucu olduğunu söyledi.

Bir AFP muhabiri ise patlamanın etkisiyle evindeki kapıların açıldığını ve elektriklerin kısa süreliğine kesildiğini aktardı.

Patlamanın tam olarak nerede meydana geldiği henüz belirlenemezken, bazı bölge sakinleri kentin kuzeydoğusundaki havalimanı yakınlarında duman gördüklerini bildirdi.

EKİM AYINDAKİ SALDIRIDA 14 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı, ekim ayında da ölümcül bir saldırının hedefi olmuştu.

Saldırıda 14 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Havalimanındaki uçuşlar iki hafta boyunca durdurulmuştu.

Son saldırıların ardından Suudi Arabistan Sivil Savunma yetkilileri, Yemen sınırına yakın Cizan, Necran ve Hamis Muşayt bölgelerinde erken uyarı sistemlerini devreye soktu.

YEMEN'DE ÇATIŞMALAR YENİDEN ŞİDDETLENDİ

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'de uluslararası alanda tanınan hükümeti desteklerken, İran destekli Husilerle uzun süredir mücadele ediyor.

Yemen'deki iç savaş, 2022 yılında yürürlüğe giren ateşkesin ardından büyük ölçüde durulmuştu. Ancak temmuz ayında çatışmaların yeniden başlamasıyla ülkedeki güvenlik durumu kötüleşti.

Husiler , son aylarda önemli toprak kazanımları elde ederek hükümetin geçici başkenti Aden'e yaklaştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, yaz aylarından bu yana yeniden şiddetlenen çatışmalarda 1600'den fazla kişi hayatını kaybetti, 300 binden fazla kişi ise yerinden edildi.