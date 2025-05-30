Riyad’dan Tahran’a uyarı iddiası: “ABD ile anlaşma olmazsa İsrail saldırısı riski doğar”

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman el Suud’un geçen ay Tahran’da İranlı yetkililere “keskin bir mesaj ilettiği” iddia edildi. İddiaya göre, Bakan Halid bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer anlaşmayı müzakere etme teklifinin ciddiye alınması gerektiğini çünkü bunun İsrail’le savaş riskini savuşturmanın bir yolu olduğunu söyledi.



Reuters haber ajansının hükümet çevrelerine yakın iki Körfez kaynağına ve iki İranlı yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Suudi Arabistan’ın 89 yaşındaki Kralı Selman bin Abdulaziz, bölgedeki istikrarsızlığın daha fazla artması ihtimali karşısında oğlu Prens Halid bin Selman’ı İran'a gönderdi. Selman’a İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e iletilmek üzere bir uyarı mesajı teslim edilmişti.

Başkent Tahran’daki Cumhurbaşkanlığı’nda 17 Nisan’da kapalı kapılar ardında gerçekleştiği belirtilen toplantıda, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Genelkurmay Başkanı Mohammad Bagheri ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yer aldı.

37 yaşındaki Suudi prensinin İran ziyareti o dönemde basına yansısa da Kral Selman’ın gizli mesajı daha önce haber olmamıştı.



“DİPLOMASİ PENCERESİ HIZLA KAPANACAK”



Trump’ın ilk başkanlık döneminde Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçisi olarak görev yapan Prens Halid, İranlı yetkilileri uyararak Trump’ın sürüncemedeki müzakereler konusunda sabrının az olduğunu belirtti. Prens Halid, üst düzey İranlı yetkililere, Trump’ın ekibinin hızla bir anlaşmaya varmak isteyeceğini ve diplomasi penceresinin hızlıca kapanacağını aktardı.

Suudi bakan, görüşmelerin başarısız olması halinde İsrail saldırısı olasılığı ile karşı karşıya kalmaktansa ABD ile anlaşmaya varmanın daha iyi olacağını söyledi. Bakan, halihazırda İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze ve Lübnan’daki çatışmaların yaşandığı bölgenin şiddet ve çatışmanın daha fazla tırmanmasına katlanamayacağını da sözlerine ekledi.

İran ve Suudi Arabistan’daki yetkililer ise Reuters’ın yorum talebine yanıt vermedi.



"TRUMP’IN TAHMİN EDİLEMEZ YAKLAŞIMI ENDİŞE VERİCİ”



Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın küçük kardeşi olan Prens Halid’in ziyareti, 20 yılı aşkın süre sonra Suudi Kraliyet Ailesi’nden üst düzey bir ismin İran’a yaptığı ilk ziyaret olmuştu.



İran ve ABD son haftalarda Umman’ın arabuluculuğunda Umman ve İtalya’da bir dizi dolaylı nükleer görüşmesi yaparken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran’daki toplantında İran’ın Batı’nın yaptırımlarının kalkması yoluyla ekonomik baskıyı hafifletmek için anlaşmaya varılmasını istediğini söyledi.

Kaynaklara göre, İranlı yetkililer aynı zamanda Trump’ın müzakerelere olan “tahmin edilemez” yaklaşımı konusunda da endişelerini dile getirdi.



İranlı kaynaklardan birinin aktardığına göre, Pezeşkiyan, toplantı sırasında Tahran’ın anlaşmaya varma konusundaki isteğini dile getirdi ancak aynı zamanda sadece Trump bir anlaşma istediği için uranyum zenginleştirme programından da feragat etmek istemediklerini sözlerine ekledi.

