Rıza Pehlevi: İran rejimi fiilen sona erdi

Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’ in ölümüyle rejimin fiilen sona erdiğini savundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pehlevi ""Rejim kalıntılarının Hamaney'e bir halef atamaya yönelik her türlü girişimi daha en başından başarısız olmaya mahkumdur. Onun yerine kimi getirirlerse getirsinler, ne meşruiyeti ne de kalıcılığı olacaktır ve hiç şüphesiz rejimin suçlarına ortak sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

İran ordusuna ve kolluk kuvvetlerine seslenen Pehlevi, "Çökmekte olan bir rejimi ayakta tutma çabası sonuçsuz kalacaktır. Bu, ulusun yanında yer almak, İran’ın özgür ve müreffeh bir geleceğe istikrarlı geçişini sağlamak ve bu geleceğin inşasında rol almak için son fırsatınızdır" dedi.