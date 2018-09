Rıza Sarraf, New York’un en lüks otelinde görüntülendi.



ABD’ye giriş yaparken İran yaptırımlarını delme suçlamasıyla Mart 2016’da tutuklanan Reza Zarrab’ın mahkemede ‘itirafçı’ olmasının ardından New York’ta lüks içinde yaşadığı ortaya çıktı.



Hürriyet gazetesinde Razi Canikligil imzasıyla yer alan haberde, Sarraf'ın bu kez, geçen hafta fotoğrafının çekildiği mekanın hemen karşısındaki lüks otelde görüntülendiği belirtildi.



Haberde şu ayrıntılar yer aldı:



Başka bir isimle oda rezervasyonu olduğu öğrenilen Zarrab, kapıda bekleyen Washington plakalı Cadillac Escalade marka, şoförlü lüks aracın önünde görüntülendi.



Hürriyet muhabirini fark eden Zarrab hızla otele kaçtı. Zarrab’a eşlik eden FBI ajanı ya da özel bir korumanın olmaması dikkat çekti.



Önce otomobili otoparka sokan şoför 2 saat sonra aracı tekrar kapıya getirerek eşyaları bagaja yükledikten sonra ayrıldı.



Kapıdaki görevlilerden biri ‘Yolculuk büyük ihtimalle Hamptons’a (2 saat mesafedeki New Yorklu zenginlerin yazlık semti)” dedi.