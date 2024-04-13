Roberto Cavalli kimdir? (Roberto Cavalli özgeçmişi)

İtalya merkezli haber ajansı ANSA, Roberto Cavalli'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.Bir süredir hastalıkla mücadele eden Cavalli'nin İtalya'nın Floransa kentindeki evine hayatını kaybettiği bildirildi.

Roberto Cavalli İtalyan moda tasarımcısıdır. Kotlara yaptığı detaylı egzotik baskılarla bilinmektedir. Moda tasarımcısı Daniele Cavalli'nin (d. 1986) babasıdır.15 Kasım 1940'ta Floransa dünyaya gelen Roberto Cavalli'nin babası Giuseppe Rossi, Macchiaioli Hareketi'nin bir üyesiydi ve çalışmaları Uffizi Galerisi'nde sergileniyordu.



Ünlü modacı Roberto Cavalli 1970'lerde Sophia Loren ve Brigitte Bardot gibi yıldızları giydirmişti. Kim Kardashian ve Jennifer Lopez gibi isimler de Cavalli'nin tasarımlarını tercih etmişti.