Rögar kapaklarından yeşil alevler yükseldi: Üniversite geçici olarak kapatıldı

ABD'deki Texas Teknik Üniversitesinin (TTU) Lubbock Kampüsü, rögarlarda (kanalizasyon bacası) meydana gelen patlamalar sonrası geçici olarak kapatıldı.



ABD basınındaki haberlere göre eyaletteki Lubbock kentinde bulunan TTU kampüsünde, çok sayıda rögarda patlama meydana geldi.



Olay yerine sevk edilen Lubbock İtfaiye Kurtarma yetkilisi Jon Tunnell, patlamada yaralanan kimsenin olmadığını bildirdi.



Gaz sızıntısı ihtimalini değerlendirdiklerini kaydeden Tunnell, kampüste "duman ve ateş çıkan birçok rögar kapağı" saptadıklarını söyledi.



Sosyal medyada dolaşıma sokulan videolarda, rögar kapaklarından neon yeşili renginde yoğun dumanların çıktığı görüldü.



Kampüs genelinde yer altı patlamaları kaynaklı yangın ve elektrik kesintileri meydana geldi.



Emniyet Sözcüsü Caitlynn Jeffries, patlamalar nedeniyle tüm kampüste elektrik kesintisi olacağını, birkaç gün okulun kapatıldığını bildirdi.



Derslerin iptal edildiği kampüste, personelden bir süreliğine uzaktan çalışmaları istendi.



Patlamanın sebebi araştırılıyor.