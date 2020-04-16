Rohingya mültecileri iki ay sonra Bangladeş'te kurtarıldı

Bangladeş’te sahil güvenlikte yapılan açıklamaya göre yaklaşık iki aydır denizde sürüklenen, en az 382 Rohingya mültecisi kurtarıldı.



BBC’nin haberine göre Malezya’ya ulaşmaya çalışan teknede, iki düzineden fazla insan hayatını kaybetti.



Bazı raporlarda, teknenin corona virüs nedeniyle Malezya tarafından geri çevrildiği belirtildi. Mültecilerin, yola Bangladeş’ten mi yoksa başlangıçta oldukları Myanmar’dan mı çıktıkları bilinmiyor.



2017 yılında, Myanmar ordusunun baskısı sonucunda binlerce Rohingya Müslümanı öldü ve 700 binden fazla insan Bangladeş’e kaçtı.



Sahil güvenlikten Lt Shah Zia Rahman “Oldukça kalabalık bir balıkçı teknesinden en az 382 Rohingya’yı kurtardık ve onları Teknaf yakınlarındaki bir plaja getirdik. Açlıktan ölecek haldelerdi. 58 gündür denizdeydiler ve son yedi gündür tekne karasularımızda hareket ediyordu” dedi.



Rahman, yetkililerden ihbar aldıklarını ve bunu üzerine üç gün tekneyi aradıktan sonra gece güneydoğu kıyısında bulduklarını belirtti.



Lt Rahman, ''İniş yaptıkları yeri kordon altına aldık. Corona virüs ile enfekte olmaları korkusuyla onları sorgulayamadık” dedi.



Diğer bir gelişmede önde gelen yardım ajansları, Bangladeş ve Myanmar hükümetlerini yüz binlerce Rohingya mülteciye, internet erişimini yeniden sağlamaya çağırdı. Yardım kuruluşları, pandemi hakkında hayat kurtaran bilgiler elde etmek için erişimin gerekli olduğunu söylüyor.



Bangladeş hükümeti, güvenlik endişeleri nedeniyle geçen yıl kamplarda internet erişiminin engelledi. Hayır kuruluşları ayrıca Myanmar’ın sınıra yakın dokuz topluluğa mobil internet erişimini geri yüklemesini istiyor.



Rohingya Müslümanları, çoğunluğu Rakhine eyaletinde yaşayan Myanmar’daki en büyük Müslüman topluluktur.



Ancak Myanmar hükümeti onların vatandaşlıklarını reddetti ve onları Bangladeş’ten gelen yasadışı göçmenler olarak gördü. On yıllar boyunca birçok mülteci, Myanmar’dan Bangladeş’e kaçtı.



Ağırlıklı olarak Budist bir devlet olan Myanmar, yaptığı askeri baskının, uç görüşlü toplulukların oluşturduğu tehdidi ele almak için yürütüldüğü konusunda ısrar etti.