Roma dönemine ait tarihi eser yakalandı

Bursa'da İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı tehdit suçundan aranan M.K. isimli şahsın Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan evine baskın yaptı.

Evde yapılan aramada suç aleti silah ve Roma dönemine ait 2 adet ok ucu, 5 adet kaşık, 13 adet heykel, 1 adet yüzük, 8 adet sikke ve 2 adet kafa heykeli ele geçirdi.

Şüpheli M.K. gözaltına alınırken, tarihi eserlere el konuldu.