‘Roma Dönemi’ne ait toplu mezar bulundu: ''Askeri bağlamda felaket bir olay''

''ASKERİ BAĞLAMDA FELAKET BİR OLAY''

Viyana Müzesi uzmanları, bu keşfi ‘askeri bağlamda felaket bir olay’ olarak tanımladı. Kazıya liderlik eden Michaela Binder, "Roma tarihindeki benzer bulgularla karşılaştırıldığında bu keşif eşsizdir" ifadelerini kullandı.