‘Roma Dönemi’ne ait toplu mezar bulundu: ''Askeri bağlamda felaket bir olay''

Avusturya’nın başkenti Viyana'da bir futbol sahasında yapılan yenileme çalışmaları sırasında, birinci yüzyıla ait toplu mezar bulundu.

‘Roma Dönemi’ne ait toplu mezar bulundu: ''Askeri bağlamda felaket bir olay''

Mezardaki iskelet kalıntılarının ‘Germen’ kabilelerinin katıldığı bir çatışmada hayatını kaybeden 'Roma savaşçılarına' ait olabileceği belirtildi.

‘Roma Dönemi’ne ait toplu mezar bulundu: ''Askeri bağlamda felaket bir olay'' - 1

''ASKERİ BAĞLAMDA FELAKET BİR OLAY''

Müzesi uzmanları, bu keşfi ‘askeri bağlamda felaket bir olay’ olarak tanımladı. Kazıya liderlik eden Michaela Binder, "Roma tarihindeki benzer bulgularla karşılaştırıldığında bu keşif eşsizdir" ifadelerini kullandı.

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