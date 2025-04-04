‘Roma Dönemi’ne ait toplu mezar bulundu: ''Askeri bağlamda felaket bir olay''
Avusturya’nın başkenti Viyana'da bir futbol sahasında yapılan yenileme çalışmaları sırasında, birinci yüzyıla ait toplu mezar bulundu.
Mezardaki iskelet kalıntılarının ‘Germen’ kabilelerinin katıldığı bir çatışmada hayatını kaybeden 'Roma savaşçılarına' ait olabileceği belirtildi.
''ASKERİ BAĞLAMDA FELAKET BİR OLAY''
Viyana Müzesi uzmanları, bu keşfi ‘askeri bağlamda felaket bir olay’ olarak tanımladı. Kazıya liderlik eden Michaela Binder, "Roma tarihindeki benzer bulgularla karşılaştırıldığında bu keşif eşsizdir" ifadelerini kullandı.
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