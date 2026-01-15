Roma şehir merkezinde araçlara hız sınırı

İtalya'nın başkenti Roma'nın şehir merkezinde araçlara hız sınırı getirildi. Tarihi şehrin merkezindeki hız sınırının azami 30 kilometre olarak uygulanmasına karar verildi ve uygulama bugün başladı.

Roma Belediyesi'nin dün resmen açıkladığı karara göre kent merkezindeki sınırlı trafik bölgesi (ZTL) kapsamındaki bölgelerde ve 1000 caddede yol güvenliğini artırmak amacıyla sürücüler için saatte azami 30 kilometrelik hız sınırı getirildi.

Bu doğrultuda trafikten sorumlu Roma yerel şehir polisinin hız sınırı getirilen bölgelerdeki devriye ve denetimleri artırıldı.

Roma Belediyesi yetkilileri, trafik kazaları ve yarattığı mağduriyetleri azaltma sorumluluklarının bulunduğunu, uygulamayı bu nedenle devreye aldıklarını belirtti.

Uygulamanın denetimi için şehrin büyük caddelerinden Kristof Kolomb Caddesi'ne yeni hız ölçen kameraların yerleştirileceği, ayrıca şehir genelinde 175 yeni yükseltilmiş yaya geçidi yapılacağı açıklandı.

Ülkenin kuzeyindeki Bologna kenti, aynı hız sınırını merkezi hükümetin aksi görüşüne rağmen iki sene önce uygulamaya başlamıştı.