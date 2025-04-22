Roma'da tarihi keşif: 150 yıldır unutulmuş freskleri elektrikçi buldu

İtalya'nın başkenti Roma'da, rutin bir kontrol için çağrılan elektrikçi Davide Renzoni, geçen yıl Villa Farnesina'nın en üst katına çıktığında dikkatini çeken bir şeyle karşılaştı. Tavanın üst kısmındaki eski bir çatı, içinde unutulmuş fresklerin bulunduğu bir alanı ortaya çıkardı.



16. yüzyılın başlarında inşa edilen Villa Farnesina, ünlü ressam Rafael'in Eros ve Psihe freskleriyle tanınan tarihi bir bina. Ancak Renzoni'nin keşfi, binanın daha önce gözden kaçan bölümlerinde yer alan, klasik barok döneminin son büyük ustalarından Carlo Maratta'ya ait freskleri gün yüzüne çıkardı.

Bu fresklerin, Maratta'nın 17. yüzyılın sonlarında Eros ve Psihe fresklerini restore ettiği dönemde, öğrencileri Girolamo Troppa ve Francois Simonot'yla birlikte yapıldığı tahmin ediliyor.



Renzoni, "Keşfi ilk gördüğümde gerçekten şaşırdım. Eserlerin tarihi ve değerini anlamak zaman aldı" dedi.



VILLA FARNESINA

Villa Farnesina, 1506-1510 yılları arasında banker Agostino Chigi tarafından inşa edildi. 1579'da Farnese ailesinin eline geçmiş olan bina, zaman içinde birçok ünlü sanatçıyı ağırladı. Ancak 1861'de yapılan değişiklikler ve 20. yüzyılda geçirdiği çeşitli sahiplik değişimleri nedeniyle Maratta'nın freskleri unutulmuştu.



Bugün, villa dünya çapında saygın bir akademik kurum olan Accademia dei Lincei tarafından korunuyor ve 1944 yılından bu yana müze olarak ziyaretçilere açılmış durumda.

