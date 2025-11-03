Roma'daki tarihi kulede çökme: 4 yaralı

Roma’da, restorasyon çalışmaları devam eden Torre dei Conti adlı tarihi kulede kısmi çökme meydana geldi. Olayda 4 işçi yaralandı.

İtalya basınında yer alan haberlere göre; başkent 'nın merkezinde çalışmaları devam eden Torre dei Conti adlı tarihi kulede öğle saatlerinde iç kısmında kısmi çökme meydana geldi.

Restorasyonu yapılan kuledeki çökme, bölgede panik yarattı. 

Çökmenin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve kurtarma aracı sevk edilirken, olayda 4 işçinin yaralandığı bildirildi.

Çökme anı böyle görüntülendi. 


Kurtarma ve güvenlik operasyonlarının devam edebilmesi için çevreye yaya ve araç erişimi kısıtlanırken, çökmenin nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kulede bulunan işçiler bulundukları katlardan içteki çökmeden saniyeler önce kurtarıldı. 
