Roma'daki tarihi kulede çökme: 4 yaralı
Roma’da, restorasyon çalışmaları devam eden Torre dei Conti adlı tarihi kulede kısmi çökme meydana geldi. Olayda 4 işçi yaralandı.
İtalya basınında yer alan haberlere göre; başkent Roma'nın merkezinde restorasyon çalışmaları devam eden Torre dei Conti adlı tarihi kulede öğle saatlerinde iç kısmında kısmi çökme meydana geldi.
Çökmenin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve kurtarma aracı sevk edilirken, olayda 4 işçinin yaralandığı bildirildi.
Kurtarma ve güvenlik operasyonlarının devam edebilmesi için çevreye yaya ve araç erişimi kısıtlanırken, çökmenin nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
- Roma
- Kaza
- Restorasyon