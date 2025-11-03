Roma'daki tarihi kulede çökme: Enkazda kalan işçi aranıyor

Roma’da, restorasyon çalışmaları devam eden Torre dei Conti adlı tarihi kulede kısmi çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan 4 işçi kurtarılırken, bir işçi ise aranıyor.

Roma'daki tarihi kulede çökme: Enkazda kalan işçi aranıyor

İtalya basınında yer alan haberlere göre; başkent 'nın merkezinde çalışmaları devam eden 13. yüzyıldan kalka Torre dei Conti adlı tarihi kulede öğle saatlerinde kısmi çökme meydana geldi.

Roma'daki tarihi kulede çökme: Enkazda kalan işçi aranıyor - 1 Restorasyonu yapılan kuledeki çökme, bölgede panik yarattı. 

Çökmenin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve kurtarma aracı sevk edilirken, olayda bazı işlerin enkaz altında kaldığı bildirildi. Yapılan çalışmalarda 4 işçinin enkaz altından kurtarıldığı belirtilirken, 66 yaşındaki kayıp işçinin ise arandığı öğrenildi. 

Roma'daki tarihi kulede çökme: Enkazda kalan işçi aranıyor - 2 Çökme anı böyle görüntülendi. 

Kurtarma ve güvenlik operasyonlarının devam edebilmesi için çevreye yaya ve araç erişimi kısıtlanırken, çökmenin nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Roma'daki tarihi kulede çökme: Enkazda kalan işçi aranıyor - 3 Kuledeki işçilerden bazıları bulundukları kattan, içerdeki çökmeden saniyeler önce kurtarıldı. 
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...