Roma'daki tarihi kulede çökme: Enkazda kalan işçi aranıyor

İtalya basınında yer alan haberlere göre; başkent Roma 'nın merkezinde restorasyon çalışmaları devam eden 13. yüzyıldan kalka Torre dei Conti adlı tarihi kulede öğle saatlerinde kısmi çökme meydana geldi.

Çökmenin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve kurtarma aracı sevk edilirken, olayda bazı işlerin enkaz altında kaldığı bildirildi. Yapılan çalışmalarda 4 işçinin enkaz altından kurtarıldığı belirtilirken, 66 yaşındaki kayıp işçinin ise arandığı öğrenildi.

