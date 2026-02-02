Roma'nın tarihi "Aşk Çeşmesi" artık ücretli

İtalya'nın başkenti Roma'nın dünyaca ünlü simge anıtlarından biri olan tarihi Trevi Çeşmesini (Fontana di Trevi) ziyaret eden turistlerden bugünden itibaren giriş ücreti alınacak.

Başkentin her dönem yoğun turist çeken noktalarından Trevi Çeşmesi için bir süredir gündemde olan ve Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri'nin 19 Aralık 2025'te duyurduğu biletli giriş sistemi bugün resmen başladı.

Buna göre, Trevi Çeşmesi'ni hafta içi günlerde 11.30 ile 22.00 saatleri arasında yakından görmek ve büyük havuzunun önünden geçmek isteyen ziyaretçiler, bugünden itibaren 2 euro giriş ücreti ödeyecek. Hafta sonlarında ise ücret alınacak saat aralığı 09.00-22.00 olarak belirlendi. Akşam 22.00'den sabaha kadar olan sürede tarihi yapı biletsiz ziyaret edilebilecek.

Roma sakinleri ve resmi ikametleri Roma'da olanlar, engelli bireyler, 6 yaşından küçükler ve rehberli turlarla gelenler ise söz konusu ücretten muaf tutulacak.



“NEW YORK'TA OLSA 100 DOLAR İSTERLERDİ”



Roma Belediyesi Turizm İşlerinden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Alessandro Onorato, tarihi anıta girişin ücretli olmasına ilişkin basına yaptığı açıklamada, "Bu önemli anıtın basamaklarından aşağı inmek için 2 euroluk bilet gerekecek. Bu şehirde yaşayanlar için ücretsiz. Tahminlere göre yıllık 6 milyon avro olması beklenen bu bilet ücretleri, birçok güzel şeye imkan sağlayacak" dedi.

Onorato, belirledikleri ücretin düşük olduğuna dikkati çekerek "Bu çeşme, New York'ta olsa 2 euro değil, 100 ABD doları isterlerdi" dedi.

Onorato, bilet ücreti uygulamasının; iş piyasasında istihdam yaratacağını, çeşmenin bakımına katkı yapacağını ayrıca yankesicilik ve hırsızlık vakaları olmadan güvenli şekilde ziyaret edilmesini de sağlayacağını kaydetti.

Roma Belediyesi Kültürden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Massimiliano Smeriglio da "Trevi Çeşmesi için ilk saatlerde üç bin adet ön satış yapıldı bile" ifadesini kullandı.

“AŞK ÇEŞMESİ” OLARAK BİLİNİYOR

Dünyaca ünlü Trevi Çeşmesi, son yıllarda aşırı turist yoğunluğunun yanı sıra ara ara iklim aktivistlerinin eylemleri ya da havuza atlayan turistlerin ceza almasıyla gündeme geliyor.

İtalyan mimar Nicola Salvi tarafından 18. yüzyılda yapılan geç barok tarzdaki ünlü çeşme, her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Pek çok romantik filmin çekildiği tarihi çeşme, bu sebeple "Aşk Çeşmesi" olarak da biliniyor.