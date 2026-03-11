Romanya, askeri üslerini ABD'ye açıyor

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, yaptığı açıklamada, Washington'ın İran Savaşı kapsamında savaş uçaklarını geçici olarak Romanya'daki bir hava üssüne konuşlandırma talebinin Yüksek Savunma Konseyi tarafından onaylandığını duyurdu.

Parlamento oylamasının da bugün yapılması beklenirken, bu hamle Romanya'nın NATO ve AB içindeki stratejik konumunu İran'a yönelik hava harekatında kritik bir ikmal ve izleme noktasına dönüştürüyor.

Romanya Cumhurbaşkanı Dan, ABD'nin talebi doğrultusunda Romanya askeri üslerinin sadece savaş uçakları için değil, aynı zamanda havada yakıt ikmali yapan tanker uçaklar, izleme sistemleri ve uydu haberleşme teçhizatları için de kullanılacağını belirtti. Bu lojistik destek paketi, ABD'nin yakıt ikmal uçaklarının varlığını, bölgeden kalkacak veya bölge üzerinden geçecek jetlerin operasyonel menzilini doğrudan artıracak. Dan, söz konusu sevkiyatın ve Amerikan birliklerinin mevcudiyetinin tamamen "savunma amaçlı" olduğunu vurguladı.

Yüksek Savunma Konseyi'nden çıkan onay kararının ardından Parlamento'nun da talebi onaylamasına kesin gözüyle bakılırken, Romanya üsleri İran Savaşı sürecinde Amerikan izleme ve iletişim ağının ana merkezlerinden biri haline gelecek. Özellikle havadan yakıt ikmali ve gelişmiş izleme teçhizatlarının Karadeniz kıyısına konuşlandırılması, operasyonun teknik yönetiminde Romanya'yı vazgeçilmez bir partner konumuna taşıyor.