Romanya, genel seçim için sandık başında

Romanya'daki genel seçim, ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur oylamasına yönelik devam eden gerginliğin gölgesinde başladı.



Anketlere göre, aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı birinci sırada yer alırken, iktidardaki Sosyal Demokrat Parti ise ikinci sırada görünüyor.



AB ve NATO üyesi olan Romanya'da genel seçim, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur oylamasıyla başlayan gerginliğin gölgesinde yapılıyor.



24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda bağımsız aday Calin Georgescu (kalin corcesku) yüzde 23 oy almış ve Elena Lasconi'yle birlikte 2. tura yükselmişti.



Ancak iki adayın 2. tura yükselmesine itirazlar gelmiş ve anayasa mahkemesi sonuçların yeniden sayılmasına karar vermişti.



Aşırılık yanlısı olmakla suçlanan Georgescu, AB ile NATO karşıtı ve Putin yanlısı olduğu gerekçesiyle eleştiriliyor.

