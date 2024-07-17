Romanya Parlamentosu'ndan tartışmalı karar: 500 boz ayı itlaf edilecek

Romanya, geçen hafta bir doğa yürüyüşçüsünün Karpat Dağları'nda ayı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından 500 boz ayının itlaf edilmesini onayladı.



Çevre Bakanlığı'nın verilerine göre Romanya, 8 bini bulan sayılarıyla, Rusya'nın ardından Avrupa'da en fazla boz ayıya ev sahipliği yapan ülke.



Geçen hafta 19 yaşındaki bir doğa yürüyüşçüsü, popüler bir patikada ayı saldırısı nedeniyle ölmüştü. Olayın ardından Romanya Başbakanı parlamentoyu acil toplantıya çağırdı.

Milletvekilleri ölen genç için saygı duruşunda bulunurken; bozayı popülasyonunu kontrol altına almak için yeni bir yasayı kabul etti.

GEÇEN YILIN İKİ KATI



Yeni yasa, yılda 481 bozayının itlafına izin veriyor. Geçen sene bu sayı 220'ydi.

Çevre aktivistleriyse kararı kınadı. Dünya Yaban Hayatı Fonu biyoloğu Calin Ardelean, "Yasa kesinlikle hiçbir şeyi çözmüyor," diyerek odak noktanın önleme ve müdahale ile sorunlu ayılara kaydırılması gerektiğini savundu.

Bakanlık, Romanya'da ayıların son 20 yılda 26 kişiyi öldürdüğünü, 274 kişiyi de ağır yaraladığını açıkladı.

Romanya makamlarının geçen hafta sunduğu verilere göre ise 2023 yılında ayı gözlemlerini bildirmek için yaklaşık 7.500 acil durum çağrısı kaydedildi; bu sayı bir önceki yıla göre iki kattan fazla.

