Romanya, Rus elçisini bakanlığa çağırdı
14.11.2025 22:02
NTV
Reuters
Romanya, Rusya'nın "hava sahası ihlalinin" ardından büyükelçiyi bakanlığa çağırdı.
Romanya Dışişleri Bakanlığı, 11 Kasım’daki ulusal hava sahası ihlali sonrası Rusya büyükelçisini Bükreş’e çağırdığını açıkladı.
Bakanlık, ele geçirilen drone parçalarının “Rus menşeli olduğuna dair tartışmasız kanıt” sunduğunu belirtti.
Romanya Savunma Bakanlığı ise haftanın başında, şüpheli drone parçalarının Rusya’nın Ukrayna’daki Tuna Nehri limanlarına saldırısının ardından ülke topraklarına 5 km kadar girdiğini duyurmuştu.