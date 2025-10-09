Romanya: Rusya Moldova'ya saldırırsa asker göndeririz

Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad, ülkesinin Rusya’dan gelebilecek olası bir saldırı durumunda Moldova’ya askeri destek sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.

Vlad, “Romanya, Moldova Cumhuriyeti’ni ve özellikle bu ülkedeki Rumen vatandaşlarını korumak için gerekli siyasi, askeri ve diplomatik araçlara sahiptir” dedi.



Euronews’e verdiği demeçte Vlad, Romanya’nın hâlihazırda Moldova ordusunun savunma kapasitesini artırmak amacıyla ortak eğitim ve teknik yardım programları yürüttüğünü hatırlatarak, “Romanya, Moldova’nın sadık bir müttefikidir ve gerekirse tüm imkanlarıyla müdahale edecektir” ifadelerini kullandı.

"HİBRİT SAVAŞI ORTADAN KALDIRMALIYIZ"

Vlad ayrıca, “Rusya’nın bölgedeki hibrit savaşını ortadan kaldırmalıyız" dedi.



Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu’nun açıkladığı verilere göre, yaklaşık bir milyon Moldovalı yeniden Rumen vatandaşlığı aldı. Bu durum, Romanya’nın yasal olarak bu kişileri koruma sorumluluğunu da beraberinde getiriyor.



Romanya’da yakın zamanda kabul edilen yeni ulusal savunma yasası, hükümet tarafından ülkenin ve Doğu Avrupa’nın güvenliğini güçlendirmeye yönelik “kritik bir adım” olarak değerlendiriliyor.