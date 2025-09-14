Romanya Savunma Bakanı açıkladı: Hava sahasına giren Rus İHA'sı neden vurulmadı?

Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu, 13 Eylül’de Rumen hava sahasına giren bir Rus insansız hava aracının (İHA) neden düşürülmediğine ilişkin medyaya açıklamalarda bulundu.



Mosteanu’nun açıklamasına göre, radarlar İHA’yı Romanya sınırına yaklaşırken tespit etti ve iki F-16 savaş uçağı acil kalkış yaptı.

Mosteanu,﻿​ “Pilotlarımız çok yaklaştı, neredeyse vuracaklardı. Ancak İHA çok alçaktan uçtu ve bir noktada Ukrayna’ya geri döndü" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İHA’nın yaklaşık 10 kilometre boyunca NATO hava sahasına girdiğini ve 50 dakika kaldığını belirterek, bunun “yanlışlıkla olamayacağını” söyledi.

POLONYA RUS İHA'LARINI VURMUŞTU

Olay, 10 Eylül’de Polonya hava sahasına giren 19 Rus İHA’sının ardından yaşandı. Polonya ordusu, NATO müttefikleriyle birlikte bu araçlardan en az üçünü düşürdüğünü açıklamıştı.



Romanya, barış zamanı yetkisiz hava araçlarını vurma yetkisi veren yasayı çıkarmış olsa da, uygulama kuralları henüz yürürlüğe girmedi.