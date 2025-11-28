Romanya Savunma Bakanı sahte diploma nedeniyle istifa etti

Romanya Savunma Bakanı Ionuț Moșteanu, istifasında, “Romanya ve Avrupa Rusya’nın saldırısı altında. Ulusal güvenliğimiz her koşulda korunmalı. Yıllar önce yaptığım hataların ülkeyi yönetenlerin görevini zorlaştırmasını istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Yerel basına göre Moșteanu, resmi özgeçmişinde Bükreş’teki Athenaeum Üniversitesi'nden mezun olduğunu yazdı ancak okula hiç gitmedi. Ayrıca Bükreş Politeknik Üniversitesi Otomasyon Fakültesi’ni bitirdiğini iddia etti fakat programdan ayrılmıştı.

KISA SÜREDE İKİNCİ İSTİFA

Moșteanu’nun yalnızca birkaç ay süren görevi, kısa süre önce Litvanya Savunma Bakanı Dovilė Šakalienė’nin bütçe anlaşmazlığı nedeniyle görevden alınmasının ardından Avrupa’da savunma alanındaki ikinci önemli istifa olarak kayda geçti.

Romanya hükümeti, Ekonomi Bakanı Radu Miruță’nın savunma bakanlığı görevini geçici olarak üstleneceğini açıkladı.

Moșteanu’nun ayrılığı, Romanya’nın sınır bölgelerinde Rus yapımı insansız hava araçlarının düzenli ihlalleriyle karşılaştığı bir döneme denk geliyor. Ayrıca Bükreş, AB’nin “SAFE” silah alımı kredi programı kapsamında harcama planlarını Brüksel’e sunması için tanınan sürenin dolmasına 48 saat kala bulunuyor.

Romanya, bu programdan 16,6 milyar euroluk fonla en büyük ikinci payı alması beklenen ülke konumunda.