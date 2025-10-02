Romanya ve Ukrayna, ortak drone üretecek

Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu, hükümette düzenlediği basın toplantısında, Romanya’nın Ukrayna ile birlikte SAFE programı kapsamında ortak bir drone üretim projesi başlatmayı hedeflediğini açıkladı.



Mosteanu, Ukrayna’nın savaş koşullarında hızlı bir şekilde drone teknolojisinde dünya liderlerinden biri haline geldiğini vurgulayarak, Romanya’nın bu inovasyondan faydalanmak istediğini belirtti. İki ülke arasında görüşmelerin sürdüğünü söyleyen bakan, kısa süre içinde bir niyet mektubu imzalanacağını ifade etti.



Bakan, drone teknolojisinin hızla değiştiğini, bu nedenle en önemli unsurun yazılım ve komuta sistemleri olduğunu dile getirdi. Bakan ayrıca, Romanya’nın şu an için bir drone operatör birimine sahip olmadığını söyledi.



Öte yandan Dışişleri Bakanı Oana Toiu, Reuters’a verdiği demeçte, Romanya’nın kendi savunması ve NATO ile AB müttefiklerinin ihtiyacı için defansif drone üretimini hızla hayata geçirmeyi hedeflediğini söyledi.

ROMANYA'YA 16 MİLYON EUROLUK KAYNAK

Romanya, Avrupa Komisyonu’nun yeni güvenlik fonu SAFE aracılığıyla 16,68 milyar euro kaynak alacak. Bu, Polonya’nın ardından en yüksek ikinci tahsisat oldu. Yetkililer, fonun mümkün olduğunca Romanya’da konuşlanacak savunma sanayi projelerine aktarılacağını belirtti.



Cumhurbaşkanlığı danışmanı Cristian Diaconescu ise Romanya’nın SAFE programı kapsamında birden fazla savunma projesine ortak olacağını ve bu sürecin ulusal güvenlik stratejisinin yeniden şekillendirilmesiyle birlikte yürütüleceğini söyledi.