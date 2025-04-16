Romanya'da ayı sayısı arttı, hükümet müdahale sinyali verdi

Romanya’da boz ayı popülasyonunun sanılandan çok daha fazla olduğu ortaya çıktı. Ülkenin ormancılık araştırma enstitüsüne göre, ülkede 13 bine kadar boz ayı yaşıyor olabilir. Bu rakam, daha önceki 8 bin tahminlerinin neredeyse iki katı. Yeni genetik analizlerle hazırlanan rapor, ayı sayısının Karpat Dağları’nda ciddi bir yoğunluğa ulaştığını gösterdi.



Enstitü, 25 ilçede yürüttüğü ve dışkı ile tüy örneklerinden DNA analizleri içeren üç yıllık çalışmasının sonucunda, ayı sayısının 10 bin 419 ila 12 bin 770 arasında olduğunu açıkladı. Bu durum, Romanya’yı Rusya dışında Avrupa’daki en büyük boz ayı nüfusuna sahip ülke konumuna taşıyor.



Boz ayılar, Avrupa Birliği yasaları çerçevesinde koruma altında. Ancak Romanya Çevre Bakanı Mircea Fechet, yaşanan can kayıpları ve artan saldırılar nedeniyle Avrupa Komisyonu’na başvurarak bu koruma statüsünün gevşetilmesi için lobi yapacağını duyurdu. Fechet, "Uzmanlar optimum ayı popülasyonunun yaklaşık 4 bin olduğunu söylüyor. Müdahale etmeliyiz," diyerek yeni bir yasa hazırlığı içinde olduklarını açıkladı.



AYI SALDIRILARI ARTTI



Çevre Bakanlığı'nın verilerine göre, son 20 yılda ayılar 26 kişiyi öldürdü, 274 kişiyi ise ağır yaraladı. En son trajik olay, geçen yıl Karpat Dağları'ndaki bir yürüyüş rotasında 19 yaşındaki bir gencin ayı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesiyle yaşandı.



2023 yılında ise ayı gözlemleriyle ilgili 7 bin 500’den fazla acil çağrı yapıldığı bildirildi. Bu durum üzerine hükümet, yıllık kontrollü öldürme kotasını 481’e çıkararak önceki yılın iki katına ulaştırdı.



Yeni yasa taslağıyla, yerel yetkililerin kademeli müdahale sistemini aşarak doğrudan öldürme yetkisine sahip olması planlanıyor. Fechet, mevcut yöntemlerin yetersiz kaldığını belirterek, “İnsan hayatı her şeyden önce gelir,” dedi.



TARTIŞMALAR BÜYÜYOR



Bazı çevre grupları, hükümetin "aşırı nüfus" söylemine karşı çıkarak, sorunun çözümünün ayıları öldürmek yerine, insan yerleşimlerinden uzak tutmak ve ‘sorunlu’ bireyleri hedef almak olduğunu savunuyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Romanya ise genetik araştırmanın yöntemlerini sorguladı, ancak enstitü çalışmanın yüzde 95 doğrulukta olduğunu belirtti.



Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanlığı da Romanya'ya seyahat edecek vatandaşlarına uyarıda bulunarak, ayıların giderek daha fazla yerleşim yerlerine ve yollara girdiğine dikkat çekti.



Benzer bir durum komşu ülke Slovakya’da da yaşandı. Bu ay 59 yaşındaki bir adamın ayı saldırısıyla hayatını kaybetmesi üzerine, yaklaşık bin 300 boz ayının dörtte birinin itlafına izin verildi. Slovakya Başbakanı Robert Fico, “İnsanların ormana gitmekten korktuğu bir ülkede yaşanamaz,” ifadelerini kullandı.