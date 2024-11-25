Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Sandık çıkış anketlerine göre Sosyal Demokrat Parti (PSD) adayı ve Başbakan Marcel Ciolacu, oyların yüzde 25’ini, Romanya’yı Kurtar Birliği (USR) Başkanı Elena Lasconi oyların yüzde 18’ini, Bağımsız aday Clin Georgescu, oyların 16’sını, Aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri George Simion ise oyların 15’ini aldı.



Hiçbir adayın yüzde 50’yi geçemediği ve bu nedenle seçimin ikinci tura kaldığı tahmin ediliyor. Seçime katılım oranı yüzde 52,4 olarak açıklanırken, bu oran sandık çıkış anketlerinde diaspora oylarını içermiyor.



PSD adayı Marcel Ciolacu, seçim sonuçlarını "denge ve istikrar politikası için verilen bir destek" olarak yorumladı ve seçim sürecinde görev alan tüm yetkililere teşekkür etti.



USR lideri Elena Lasconi ise, PSD adayı Ciolacu’nun halkın %75’inin desteğini alamadığına dikkat çekerek, “Romanyalılar PSD-PNL hükümetini istemiyor” dedi. Lasconi, 1 Aralık'ta yapılacak parlamento seçimlerine işaret ederek, sağ eğilimli güçlerle iş birliği yapmayı planladığını ve parlamentoda çoğunluğu sağlamaları gerektiğini belirtti.



Resmi sonuçlar açıklandığında hiçbir aday yüzde 50 oy oranını geçemezse, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 8 Aralık Pazar günü yapılacak. Ayrıca, Romanya’da parlamento seçimleri de 1 Aralık tarihinde düzenlenecek.