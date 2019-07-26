Romanya'nın başkenti Bükreş'ten Arçelik'in Targovişte'deki fabrikasına giden araçta bulunan 3 Türk yönetici ve 1 Rumen vatandaş hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
Rumen yetkililer, ilk belirlemelere göre kazanın sebebinin karşı yönden gelen kamyon şoförünün fenalık geçirmesi sonucu ters yola girmesi nedeniyle gerçekleştiğini ifade etti.
Romanya'da feci kaza: 3 Arçelik yöneticisi hayatını kaybetti
Anadolu AjansıDünya
Arçelik'in, Romanya'nın Targovişte şehrindeki fabrikası Arctic'e araçlarıyla giden 3 Türk yönetici, DN 71 yolunda geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Romanya'nın başkenti Bükreş'ten Arçelik'in Targovişte'deki fabrikasına giden araçta bulunan 3 Türk yönetici ve 1 Rumen vatandaş hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.