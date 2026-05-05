Romanya'da güven oyu çıkmadı, hükümet düştü
05.05.2026 15:09
Romanya Başbakanı Ilie Bolojan
Romanya'da Başbakan Ilie Bolojan liderliğindeki Avrupa yanlısı azınlık hükümeti, parlamentodaki gensoru oylamasından güven oyu alamadı.
Hükümetin devrilmesiyle birlikte ülkenin borç notları, Avrupa Birliği fonlarına erişimi ve ülkenin para birimi Ley'inin istikrarının büyük bir risk altına girdiği ifade ediliyor.
Romanya Ley'i, oylama öncesinde Euro karşısında rekor seviyeye gerilerken siyasi çalkantının Bükreş yönetiminin AB'nin en büyük bütçe açığını daraltma taahhüdünü zayıflatmasından endişe ediliyor.
Hükümetin çöküşü, parlamentodaki en büyük parti olan Sosyal Demokratların, Nisan ayı sonunda dörtlü koalisyondan çekilerek aşırı sağcı muhalefetle iş birliği yapmasıyla gerçekleşti. 10 ay önce aşırı sağın yükselişini engellemek amacıyla iktidara gelen koalisyonda, Sosyal Demokratlar ile Başbakan Bolojan arasında kemer sıkma önlemleri nedeniyle ciddi görüş ayrılıkları yaşandı.
Anketlerde koalisyonun en popüler ismi olarak öne çıkan Bolojan, oylama öncesi milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, Romanya'nın kamu kaynaklarına saygı duyarak farklı şekilde yönetilebileceğinin anlaşılacağını vurguladı.
Romanya Başbakanı Ilie Bolojan
Cumhurbaşkanı Nicusor Dan'ın yeni bir başbakan atamak üzere partileri müzakereye çağırması beklenirken, Bolojan yeni hükümet onaylanana kadar sınırlı yetkilerle geçici başbakanlık görevini sürdürecek.
Bir sonraki genel seçimin 2028'den önce yapılması düşük bir ihtimal olarak görülse de, ülkenin Ağustos ayındaki son tarihe kadar 10 milyar euro tutarındaki AB toparlanma fonlarına erişebilmesi için reformları uygulamaya devam etmesi gerekiyor.
Bu süreçte Romanya'nın, 2024'te yüzde 9'un üzerinde olan bütçe açığını bu yıl yüzde 6.2 seviyesine çekme hedefi, ülkenin yatırım yapılabilir kredi notunu koruması açısından kritik önem taşıyor.