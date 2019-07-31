Romanya'da 15 yaşındaki genç kızın kaçırılıp öldürülmesinin ardından sular durulmuyor.

Kızın öldürülmeden önce 3 kez acil yardım hattını arayıp dövüldüğünü ve cinsel saldırıya uğradığını bildirmesine rağmen polisin tam 19 saat sonra olay yerine ulaşması tepkilere neden oldu.



Halk genç kızın ölümünden hükümeti sorumlu tutuyor. Tepkiler ve protestolar üzerine emniyet genel müdürü görevden alınmıştı.



Son olarak İçişleri Bakanı istifa etti. Yakalanan zanlı ise suçunu kabul etti.

Zanlı nisan ayından beri kayıp olan 18 yaşındaki bir kızı daha öldürdüğünü itiraf etti. 65 yaşındaki zanlının evinde yapılan aramalarda genç kızlara ait izlere rastlanmıştı.