Romanya’da Rus dronu krizi. Konsolos sınır dışı edildi, konsolosluk kapatılıyor

Romanya , güneydoğudaki Galați kentinde bir apartmana çarpan Rus yapımı insansız hava aracının ardından Moskova’ya karşı diplomatik adımlar attı.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, Rusya’nın güneydoğudaki Köstence kentindeki konsolosunun “persona non grata” ilan edildiğini ve konsolosluğun kapatılacağını açıkladı.

Romanya Dışişleri Bakanlığı ise olayın ardından Rusya’nın Bükreş Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırdı.

RUS YAPIMI DRON APARTMANA ÇARPTI

Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Galați kentindeki bir apartmana çarpan insansız hava aracının Rusya menşeli olduğunun Savunma Bakanlığı tarafından doğrulandığını söyledi.

Yetkililere göre Rus yapımı drone cuma sabaha karşı 10 katlı bir apartmana çarptı. Patlama ve yangına neden olan olayda iki kişi yaralandı.

Toiu, yaşananları “son derece ciddi bir olay” olarak nitelendirirken, “Romanya’nın güvenliği mutlak önceliğimizdir.” dedi.

CUMHURBAŞKANI: ULUSAL VE ULUSLARARASI YANIT GEREKİYOR

Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, olay sonrası Ulusal Savunma Yüksek Konseyi’ni topladı.

Dan, yaşananları “Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı saldırı savaşının doğrudan sonucu.” olarak tanımladı.

Romanya lideri, ülkesinin ek müttefik hava savunma sistemleri talep edeceğini, konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne taşıyacağını ve Rusya ile ilişkileri etkileyebilecek adımları değerlendireceğini söyledi.

Dan ayrıca, sivil kayıp riski nedeniyle Romanya’nın dronu düşürmediğini ifade etti.

NATO VE AB'DEN TEPKİ

NATO Sözcüsü Allison Hart, ittifakın Rusya’nın “sorumsuzluğunu” kınadığını açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Romanya’ya “mutlak dayanışma” mesajı vererek, ittifakın “müttefik topraklarının her karışını savunmaya hazır olduğunu” söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de saldırının “AB topraklarında sivilleri yaraladığını” belirterek Moskova üzerindeki baskının artırılacağını ve yeni yaptırım paketleri üzerinde çalışıldığını ifade etti.

AB Dış Politika Şefi Kaja Kallas ise olayı “Romanya egemenliği ve Avrupa hava sahasının açık ve ciddi ihlali” olarak nitelendirdi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen de saldırıyı kınayarak NATO’nun doğu kanadının güçlendirilmesine destek verdiklerini açıkladı.