Romanya'da sel felaketi: 4 kişi öldü, binlerce ev sular altında

Doğu Romanya'da meydana gelen şiddetli sel felaketi, en az dört kişinin hayatını kaybetmesine ve binlerce evin zarar görmesine neden oldu. Yetkililer, aşırı yağışların yol açtığı nehir taşkınlarının, Orta ve Doğu Avrupa'da tehlike oluşturduğunu belirtti.

Romanya'da sel felaketi: 4 kişi öldü, binlerce ev sular altında

Doğu 'da meydana gelen şiddetli sel felaketi, gündelik hayatı olumsuz etkiledi. nedeniyle en az dört kişi hayatını kaybederken binlerce evin de zarar gördüğü açıklandı.

Romanya'da sekiz il selden etkilendi. Ülkenin acil durum birimine göre, en çok zarar gören bölgelerden biri olan Galati ilini Başbakan Marcel Ciolacu ziyaret etti.

Dört kişinin hayatını kaybettiği bu bölgede yaklaşık 5 bin ev zarar gördü ve 25 bin kişi elektriksiz kaldı.

Şiddetli yağışlar ve bunun sonucu oluşan sel, Çek Cumhuriyeti'nde de on binlerce hanenin elektriksiz kalmasına neden oldu.

Önümüzdeki günlerde daha fazla yağış beklenirken, Polonya, Slovakya, Macaristan, Güney Almanya ve Avusturya'nın bazı bölgelerinde de yeni sel olaylarının yaşanabileceği konusunda endişeler artıyor.

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