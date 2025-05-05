Romanya'da siyasi kriz: AB yanlısı başbakan, cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında istifa etti

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi, Ukrayna’nın komşusu olan Romanya’da, AB karşıtı George Simion Pazar günü yapılan ilk tur seçimlerde birinci oldu. İktidar koalisyonunun adayı ise, ikinci tura kalmak için Bükreş Belediye Başkanı ile kıyasıya bir yarışa girdi ancak az farkla elendi.

Ülkede cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yankıları sürerken, ülkenin AB yanlısı Başbakanı Marcel Ciolacu, istifa ettiğini açıkladı.



57 yaşındaki Marcel Ciolacu, Sosyal Demokrat Parti toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Koalisyondan ayrılmayı partili arkadaşlarıma önerdim. Bu da dolaylı olarak başbakanlıktan istifam anlamına geliyor” dedi.



Ciolacu“Dün (Pazar) halkın nasıl oy kullandığını gördük. Bu da gösteriyor ki, en azından mevcut haliyle, iktidar koalisyonunun artık bir meşruiyeti kalmamıştır” ifadelerini kullandı.



Partisinin bakanlarının, hükümette geçici olarak kalıp kalmamayı koalisyon ortaklarıyla birlikte değerlendireceklerini belirtti.

AŞIRI SAĞCILAR YİNE GALİP

Simion’un liderliğini yaptığı milliyetçi Rumen Birliği İttifakı (AUR) partisi, oyların yaklaşık yüzde 41’ini alarak, AB yanlısı bağımsız aday Bükreş Belediye Başkanı Nicusor Dan’ın aldığı oyun iki katına ulaştı.



Dan, iktidar koalisyonunun adayı Crin Antonescu’yu kıl payı geride bırakarak ikinci tura kaldı.



İkinci turda aşırı sağın zaferi, ülkenin dış politikasında önemli bir yön değişikliğine işaret edebilir.



ABD Başkanı Donald Trump’a hayranlığıyla bilinen Simion, “Brüksel’in seçilmemiş bürokratlarını” eleştirmiş ve bu kişileri Romanya seçimlerine müdahale etmekle suçlamıştı.



Aralık ayında, Romanya Anayasa Mahkemesi, ilk turda sürpriz bir şekilde zafer kazanan aşırı sağcı siyasetçi Calin Georgescu’nun galibiyetinin ardından seçimleri iptal etmişti.



Bu iptal kararı, Rusya’nın seçimlere müdahale ettiği iddiaları ve Georgescu lehine yayılan büyük çaplı bir TikTok kampanyasının ortaya çıkmasının ardından alınmıştı.



Simion ise bu iptali “bir darbe” olarak nitelendirmişti.﻿​

