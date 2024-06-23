Romanya'dan Rusya savunması: Ukrayna sınırındaki askeri üssünü genişletiyor

Romanya, Ukrayna sınırı yakınlarındaki askeri üssünü genişletiyor. Yaklaşık 2,7 milyar dolar harcanacak proje, Rusya'ya karşı savunma amacıyla hayata geçiriliyor.

Romanya'dan Rusya savunması: Ukrayna sınırındaki askeri üssünü genişletiyor

, sınırı yakınlarında bulunan Mihail Kogalniceanu Hava Üssü'nü genişletme projesine başladı.

Ülke basınına göre Romanya, askeri üssün genişletme ve modernizasyon projesi için yaklaşık 2,7 milyar dolar bütçe ayırdı.

Üssün Komutanı Albay Nicolae Cretu, genişletme kararında "'nın 2008'de Gürcistan topraklarını ve 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinin etkili olduğunu" ifade etti.

Proje kapsamında yeni pist, muhafız kulesi ile mevcut ve gelecekteki askeri teçhizatları depolamak için ek hangarlar inşa edilecek.

Üssün genişletilmesiyle NATO'nun Avrupa'daki en büyük hava üslerinden biri olacağı tahmin ediliyor.

Askeri üssün Karadeniz'e doğrudan erişimi bulunurken Rusya topraklarına yakınlığı da dikkat çekiyor.

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