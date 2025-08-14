Romanya'dan Türkiye ve Bulgaristan'a Karadeniz çağrısı

Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu, Reuters'a verdiği röportajda, Karadeniz'deki durumu değerlendirdi.



Mosteanu, "NATO müttefikleri Romanya, Bulgaristan ve Türkiye, Karadeniz'de yüzen mayınları temizleyen ortak görev gücünü, enerji tesislerini ve ticaret yollarını olası bir Rus saldırısından korumak için devriye görevlerini de içerecek şekilde genişletmelidir" dedi.



Karadeniz, özellikle Ukrayna suları, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgalinden bu yana önemli bir savaş alanı haline geldi ve sürüklenen deniz mayınları tahıl ve petrol sevkiyatlarına tehdit oluşturdu. Ayrıca birkaç ticari gemi vuruldu.

MAYIN TEMİZLEME GÖREV GÜCÜ KURULDU



Ukrayna, Rusya ve Gürcistan ile Karadeniz'i paylaşan Romanya, Bulgaristan ve Türkiye, geçen yıl mayın temizleme görev gücünü kurdu.



Mosteanu, “Bu proje önümüzdeki yıllarda devriye projesine genişletilmelidir. Yakın gelecekte müttefiklerimizle bu konuyu görüşeceğiz” diye konuştu.



Romanya Savunma Bakanı, şunları ekledi: "Karadeniz Rusya için bir savaş alanı olmaya devam edecek. Rusya'yı caydırmalı ve enerji altyapısı, deniz ticareti ve seyrüsefer özgürlüğü gibi çıkarlarımızı korumalıyız. Bunlar bizim hedeflerimizdir ve korunacaktır."

