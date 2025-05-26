Romanya'nın yeni cumhurbaşkanı Dan, yemin ederek göreve başladı

Romanya’da Rusya’nın müdahale ettiği iddiasıyla geçtiğimiz yıl yapılan ilk turu iptal edilen ve ülkenin aylarca süren bir siyasi belirsizliğe gömülmesine neden olan cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinden galip ayrılan Avrupa Birliği (AB) ve NATO yanlısı siyasetçi Nicusor Dan, parlamentoda yemin ederek resmen göreve başladı.

Başkent Bükreş’in eski belediye başkanı olan 55 yaşındaki matematikçi, parlamentodaki yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada Romanya’nın ekonomik sorunlarıyla mücadele etme ve toplumun sesine açık bir cumhurbaşkanı olma sözü verdi.

Konuşmasında Dan, "Rumen devletinin köklü bir değişime ihtiyacı bulunuyor. Sizi, şimdiye kadar gösterdiğiniz toplumsal güçle sürece katılmaya ve Romanya’ın devlet kurumları üzerinde yapıcı bir baskı oluşturmaya davet ediyorum" dedi.

Dan, "Toplumun sesini dinleyen ve bu toplumun çalışma ortağı olan bir cumhurbaşkanı olacağımın teminatını veriyorum" diye konuştu.

"KAPASİTEDEN FAZLA HARCAMA YAPILDI"



Seçim sürecinde Romanya’nın Batı ile olan bağlarına vurgu yapan, Ukrayna’ya desteği devam ettirme sözü veren ve finansal reformlar gerçekleştireceğini açıklayan Dan, konuşmasında Romanya’nın mali kapasitesinden fazla harcama yaptığına dikkat çekti.

Dan, "Romanya’nın mali piyasalara bir istikrar mesajı göndermesi, ülkemizin menfaatine olacaktır. Yatırım ortamına açıklık ve öngörülebilirlik sinyali verilmesi, ulusal çıkarımızadır" diye konuştu.

Bugün yemin ederek göreve başlayan yeni Cumhurbaşkanı Nicusor Dan’ın yeni bir hükümet kurulması için bir kısa süre içerisinde bir başbakan adayı belirlemesi gerekiyor.

Romanya’da cumhurbaşkanları 5 yıl görev yapıyor ve ülkenin ulusal güvenliği ve dış politikasına yön veren önemli yetkilere sahip oluyor.

