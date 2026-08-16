Rönesans ustasının eserleri müzeden çalındı

Hırsızlar, kentin Meryem Ana'nın Göğe Kabulü Bayramı kutlamalarıyla meşgul olduğu cumartesi gecesi Museo Regionale di Messina'ya girdi.

Messina Belediye Başkanı Federico Basile, soygunun kentte saatler süren ve “La Vara” adı verilen geleneksel geçit töreninin düzenlendiği sırada gerçekleştiğini söyledi.

Törende Meryem Ana, İsa ve melekleri tasvir eden renkli heykellerin bulunduğu büyük bir platform kent sokaklarında taşınıyor.

Messina Belediyesi'nin kültürden sorumlu yöneticisi Enzo Caruso, Reuters'a yaptığı açıklamada kentin soygun karşısında “gerçekten şoke olduğunu” belirtti.

Caruso, “İlk başta kimse buna inanamadı.” dedi.

“SİPARİŞ ÜZERİNE YAPILMIŞ BİR HIRSIZLIK”

Caruso, İtalyan devletinin bu yılın başında Antonello da Messina'ya ait bir eseri 15 milyon dolara satın almasının müzeyi suçluların radarına sokmuş olabileceğini söyledi.

Caravaggio'nun eserlerinin de bulunduğu müzenin özellikle hedef alınmış olabileceğini belirten Caruso, “Bu neredeyse kesinlikle sipariş üzerine gerçekleştirilmiş bir hırsızlıktı” değerlendirmesinde bulundu.

Hırsızlar, Polittico di San Gregorio adı verilen ve 170 santimetreye 203 santimetre ölçülerindeki altar panosunu oluşturan beş ahşap parçayı müzeden çıkardı. Ancak panolardan ikisini müzenin hemen dışında bıraktı.

Böylece eserin üç paneli çalındı.

Başlangıçta altı panodan oluşan eser, Messina'daki bir manastır için hazırlanmıştı. Manastır 1908'de kenti yerle bir eden depremde yıkılmıştı.

Polittico di San Gregorio, Sicilyalı ressam Antonello da Messina'nın doğduğu kentten hiç ayrılmamış tek eseri olarak biliniyordu.

VİTRİNDEKİ İKİ YÜZLÜ TABLO DA ÇALINDI

Hırsızlar ayrıca güvenlikli bir vitrinde sergilenen küçük, iki yüzlü bir tabloyu da çaldı.

Eserin bir yüzünde çocuk İsa'yla birlikte Meryem Ana ve Fransisken bir keşiş, diğer yüzünde ise İsa tasvir ediliyor.

Wilhelm Soldan koleksiyonuna ait olan eser, 2003 yılında Christie's tarafından Sicilya Bölgesi yönetimine satılmıştı. Aynı yıl tablonun Antonello da Messina'ya ait olduğu belirlenmişti.

İtalya Kültür Bakanlığı da şubat ayında ressamın Ecce Homo adıyla bilinen başka bir iki yüzlü eserini Sotheby's'te açık artırmaya çıkmadan hemen önce satın almıştı.

Yaklaşık 1430 yılında doğan Antonello da Messina, Napoli'de eğitim gördü. Burada eserleri üzerinde önemli etkisi bulunan Flaman ressamların çalışmalarını inceledi.

1457'de Messina'ya dönen ressam, 1474'e kadar kentte çalıştı.

Soygun, İtalya'nın kuzeyindeki Parma kentinde polisin, mart ayında bir müzeden çalınan Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir ve Henri Matisse'e ait üç tabloyu bulduğunu açıklamasından yalnızca birkaç gün sonra meydana geldi.