ABD’de ünlü sitcom ‘Roseanne’nin başrol oyuncusu Roseanne Barr, ABD eski başkanı Barrack Obama’nın siyahi danışmanı Valerie Jarrett hakkında Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.
Barr mesajında Jarrett'ı "Müslüman kardeşliği ile Maymunlar Cehennemi’nin bebeği" olarak nitelendirdi.
Gelen tepkiler üzerine mesajını silen Barr, Jarret'tan ve Amerikan halkından özür dilediğini belirtti.
Fakat programın yayıncısı ABC televizyonu, ünlü yıldızı affetmedi ve programı yayından kaldırdığını açıkladı.
ABC televizyonunun başkanı Channing Dungey yaptığı açıklamada, "Roseanne'nin ifadeleri uygunsuz, iğrenç ve değerlerimize karşı. Bu yüzden programını sonlandırma kararı aldık" dedi.
1988 ve 1997 yılları arasında 9 sezon yayınlanan program, bu yıl 10. sezonu için ekranlara geri dönmüştü.