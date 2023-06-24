Rostov nerede? Rostov'un haritadaki konumu

Rostov, Rusya'daki en eski ve turistik şehirlerden biridir. Yaroslavl Oblastı'da Nero Gölü'nün kıyısında bulunur.



Kentin adı Rostov olmasına rağmen Ruslar tarafından Büyük Rostov anlamına gelen Rostov Veliky'nin kullanımı daha yaygındır. Bu isim onu Don Nehri kıyısında bulunan ve Rostov Oblastı'nın merkezi Rostov-na-Donu'dan ayırmak ve ondan daha geniş olduğunu ifade etmek için kullanılmıştır. Rostov'da bir demiryolu istasyonu vardır ve adı Rostov Yaroslavski'dir.



Rostov, 13. yüzyıldan önce de önemli bir şehir olmasına rağmen asıl önemini 13. yüzyılda Rusların önde gelen beyliklerinden birinin başkenti olmasıyla kazandı. Daha sonra 1474 yılında Moskova Knezliği hakimiyetine girdi.



Rostov, bu tarihten sonra da önemli bir din adamı merkezi olarak önemini korudu. Ayrıca bu yüzyıl içerisinde Moğol işgaline uğrayan Rostov, büyük şehir olmaktan çıkıp ortalama bir şehir haline geldi. Rusya'nın birçok şehrinde olduğu gibi burada da çok fazla sayıda kilise bulunmaktadır.